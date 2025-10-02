Mit rund 88 Euro erreicht die Renk-Aktie erneut ein Allzeithoch. Damit scheint nun auch der kurze Absacker der letzten Tage vergessen. Was aber verschafft dem Papier nun den neuen Auftrieb?
02.10.2025 - 16:24 Uhr
Die Aktie der RENK Group AG erlebt aktuell einen erneuten Aufschwung. Aktuell liegt das Papier bei rund 88,40 Euro und markiert damit ein neues Allzeithoch. Der positive Trend des vergangenen Monats setzt sich somit auch nach dem gestrigen Rücksetzer um knapp 5% fort. Aber was treibt den Kurs plötzlich wieder an und wie nachhaltig ist die Entwicklung?