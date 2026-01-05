Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg um 8 Prozent auf 1.720 Euro. Warum die Aktie heute wieder zu den Gewinnern zählt.

Zum Beginn der Handelswoche gehört die Rheinmetall-Aktie zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt. Der Kurs springt um 8 Prozent nach oben und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Hintergrund sind neue Großaufträge der Bundeswehr sowie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, die die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiter anheizen.

Großauftrag der Bundeswehr als Kurstreiber Ein wesentlicher Grund für den Kursanstieg ist der massive Ausbau eines bestehenden Rahmenvertrags mit der Bundeswehr. Rheinmetall erhält einen neuen Auftrag für 30-Millimeter-Munition für den Schützenpanzer Puma. Das Volumen des Rahmenvertrags, der ursprünglich 2022 geschlossen wurde, steigt damit auf rund eine Milliarde Euro. Diese neuen Einnahmen stärken die Position von Rheinmetall als zentraler Lieferant für die deutsche Verteidigung und sorgen für positive Impulse am Aktienmarkt.

Geopolitische Unsicherheiten und steigende Rüstungsausgaben

Neben den neuen Aufträgen spielen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen eine entscheidende Rolle. Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela sowie die weiterhin ungelöste Lage in der Ukraine führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Rüstungsgütern. Experten betonen, dass in Zeiten wachsender militärischer Spannungen die Rüstungsausgaben steigen und damit auch die Aktienkurse von Unternehmen wie Rheinmetall profitieren. Die NATO fordert zudem massive Ausgabensteigerungen bis 2035, was langfristig für eine stabile Nachfrage sorgt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Mehrere große Häuser wie Barclays, Jefferies und JPMorgan haben ihre Kursziele für Rheinmetall zuletzt deutlich angehoben und stufen die Aktie weiterhin als kaufenswert ein. Kursziele von bis zu 2.200 Euro werden genannt, was die Erwartungen an die zukünftige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Fazit: Rheinmetall im Aufwind

Die Kombination aus neuen Großaufträgen, geopolitischen Unsicherheiten und langfristig steigenden Verteidigungsausgaben sorgt dafür, dass die Rheinmetall-Aktie heute deutlich zulegt. Das Unternehmen positioniert sich als zentraler Akteur im europäischen Rüstungsmarkt und profitiert von den aktuellen Entwicklungen und strukturellen Trends.