Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg um 8 Prozent auf 1.720 Euro. Warum die Aktie heute wieder zu den Gewinnern zählt.
05.01.2026 - 12:42 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche gehört die Rheinmetall-Aktie zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt. Der Kurs springt um 8 Prozent nach oben und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Hintergrund sind neue Großaufträge der Bundeswehr sowie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, die die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiter anheizen.