Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen und notiert aktuell bei 1.935 Euro, was einem Anstieg von 4 % entspricht. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?
12.01.2026 - 10:54 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Nachdem sie bereits am Freitag die Marke von 1.900 Euro überschritten hatte, setzt sich der Aufwärtstrend zu Beginn der neuen Woche fort. Neben guten Unternehmensnachrichten sorgen auch weltpolitische Entwicklungen für Rückenwind.