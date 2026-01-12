Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen und notiert aktuell bei 1.935 Euro, was einem Anstieg von 4 % entspricht. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Nachdem sie bereits am Freitag die Marke von 1.900 Euro überschritten hatte, setzt sich der Aufwärtstrend zu Beginn der neuen Woche fort. Neben guten Unternehmensnachrichten sorgen auch weltpolitische Entwicklungen für Rückenwind.

Großaufträge und neue Technologien Ein wesentlicher Treiber des Kursanstiegs sind die jüngsten Aufträge, die Rheinmetall sichern konnte. Die Bundeswehr hat neun Ausbildungssysteme für den Schützenpanzer Puma bestellt, was dem Unternehmen einen Auftragswert von 118,5 Millionen Euro beschert. Die Auslieferung soll ab 2027 erfolgen. Darüber hinaus hat Rheinmetall Fortschritte im Bereich Wasserstofftechnologie gemeldet, was das Unternehmen auch für Investoren außerhalb der Rüstungsindustrie interessant macht.

Geopolitische Entwicklungen als Katalysator

Die weltpolitische Lage spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Die geplante Erhöhung des US-Verteidigungshaushalts um 50 % bis 2027 und die langfristigen NATO-Ziele, die Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten zu steigern, schaffen ein positives Umfeld für Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall. Diese Entwicklungen erhöhen die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung und stärken die Marktposition des Unternehmens. Ein zusätzlicher Treiber ist zudem die Eskalation der Proteste gegen die autoritäre Führung und die Drohungen der US-Regierung, möglicherweise militärisch einzugreifen.

Fazit

Die Rheinmetall-Aktie profitiert derzeit von einer Kombination aus unternehmensspezifischen Erfolgen und dem geopolitischen Umfeld. Mit einem starken Auftragsbestand und positiven Aussichten bleibt die Aktie für viele Anleger attraktiv.