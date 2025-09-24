Die Rheinmetall-Aktie kratzt erneut am Allzeithoch, befeuert von Trumps sicherheitspolitischer Kehrtwende und der angespannten Lage in Europa. Warum die Rüstungswerte plötzlich wieder so gefragt sind.

Matthias Kemter 24.09.2025 - 11:25 Uhr

Die Rheinmetall-Aktie steht wieder vor einem neuen Allzeithoch. Das Papier notiert aktuell bei etwa 1950 Euro. Damit könnte der deutsche Rüstungskonzern seinen bisherigen Rekord von 1.983 Euro, der Mitte September aufgestellt wurde, knacken. Anleger und Analysten beobachten die Entwicklung aufmerksam, denn die Gründe für den starken Kursanstieg liegen vor allem in der aktuellen politischen Lage.