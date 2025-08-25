Die Rheinmetall-Aktie klettert wieder spürbar nach oben, trotz schwacher Quartalszahlen. Welche Faktoren den Kurs jetzt antreiben und warum Analysten neue Rekorde erwarten, lesen Sie hier.
25.08.2025 - 09:53 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich zum Wochenauftakt stabil im Aufwärtstrend. Am Freitag legte das Papier um 14 Euro beziehungsweise 0,87 Prozent zu und schloss bei 1.622,50 Euro. Der Wochenstart beginnt mit aktuell etwa 1633 Euro ebenfalls positiv. Damit bleibt die Aktie zwar unter dem bisherigen Allzeithoch von 1.944 Euro, doch Analysten und Investoren sehen weiterhin erhebliches Potenzial.