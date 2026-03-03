Trotz Krieg im Iran und steigender Auftragszahlen fällt die Rheinmetall-Aktie auf die Marke von 1.600 Euro. Was sind die Gründe?
03.03.2026 - 09:15 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie steht insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten im Fokus vieler Anleger. Doch trotz des Angriffs der USA und Israel gegen den Iran bleibt ein nachhaltiger Kursanstieg aus. Im Gegenteil, denn nach einem kurzen Sprung zum Beginn der Handelswoche sackte der Kurs am Nachmittag wieder unter das Niveau der Vorwoche und vorbörslich kratzte das Papier sogar an der 1.600-Euro-Marke.