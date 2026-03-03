Trotz Krieg im Iran und steigender Auftragszahlen fällt die Rheinmetall-Aktie auf die Marke von 1.600 Euro. Was sind die Gründe?

Die Rheinmetall-Aktie steht insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten im Fokus vieler Anleger. Doch trotz des Angriffs der USA und Israel gegen den Iran bleibt ein nachhaltiger Kursanstieg aus. Im Gegenteil, denn nach einem kurzen Sprung zum Beginn der Handelswoche sackte der Kurs am Nachmittag wieder unter das Niveau der Vorwoche und vorbörslich kratzte das Papier sogar an der 1.600-Euro-Marke.

Geopolitische Spannungen und ihre begrenzte Wirkung Die jüngsten Eskalationen im Nahen Osten, ausgelöst durch den Angriff der USA und Israels auf den Iran, hätten theoretisch ein Kurstreiber für Rüstungsaktien wie Rheinmetall sein können. Doch die Marktreaktion blieb verhalten. Ein Grund dafür ist, dass die Ereignisse zwar kurzfristig überraschend waren, jedoch in ihrer Gesamtheit erwartet wurden. Anders als beim Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022, der die Rheinmetall-Aktie damals zu einem massiven Kurssprung verhalf, fehlte diesmal das Überraschungsmoment.

Zudem ist die direkte Verbindung zwischen den aktuellen Spannungen und dem Wachstumspotenzial von Rheinmetall begrenzt. Die Verteidigungsbudgets der betroffenen Regionen sind stark auf US-amerikanische Systeme ausgerichtet, während Rheinmetalls Kernkompetenzen, wie schwere Landfahrzeuge, in diesem Konflikt weniger gefragt sind.

Langfristige Aufträge und Produktionskapazitäten

Ein weiterer Faktor, der den Kursanstieg bremst, ist die Natur der Auftragslage. Rheinmetall verzeichnet zwar steigende Auftragseingänge, doch diese erstrecken sich über mehrere Jahre. Die Produktionskapazitäten des Unternehmens können nicht kurzfristig erhöht werden, was bedeutet, dass die Umsätze und Gewinne nicht unmittelbar von den neuen Aufträgen profitieren. Einen neuen Ausblick für das aktuelle Jahr bekommen Anleger und Analysten am 11. März mit der Veröffentlichung der 2025er-Bilanz. Doch selbst hier wird keine unmittelbare Veränderung der Umsatz- und Gewinnprognosen erwartet.

Analystenmeinungen und Kursziele

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben viele Analysten optimistisch. MWB Research sieht begrenztes Potenzial im Kurzstrecken-Luftabwehrsystem Skyranger, das jedoch erst nach operativer Bewährung und Exportklarheit relevant wird. Das Kursziel bleibt bei 2.000 Euro. Barclays hält an seiner „Overweight“-Einstufung fest und setzt das Kursziel bei 2.175 Euro an. Allerdings wird davor gewarnt, dass die bevorstehende Ergebnisvorlage für 2026 keine positiven Impulse für die Konsensschätzungen liefern dürfte.

Fazit

Die Rheinmetall-Aktie bleibt trotz geopolitischer Spannungen und langfristig positiver Aussichten vorerst hinter den Erwartungen zurück. Kurzfristige Kurstreiber fehlen und die charttechnische Lage bleibt angespannt. Anleger sollten die weitere Entwicklung, insbesondere die Ergebnisvorlage am 11. März, genau beobachten.