Die Salzgitter-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg und gehört zu den Gewinnern des Tages. Doch was steckt hinter diesem Aufschwung?
27.11.2025 - 15:32 Uhr
Seit dem Beginn der Handelswoche hat die Salzgitter-Aktie ein beeindruckendes Plus von 25 Prozent hingelegt und notiert aktuell bei rund 35 Euro. Der Kursanstieg markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und sorgt für Aufmerksamkeit am Markt. Grund für den Aufschwung sind verschiedene Faktoren, die sowohl auf Analystenbewertungen als auch auf geopolitische Entwicklungen zurückzuführen sind.