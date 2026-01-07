Die Siemens-Aktie legt deutlich zu und erreicht ein neues Rekordhoch. Die jüngsten Ankündigungen auf der CES 2026 in Las Vegas haben die Anleger begeistert und die Fantasie rund um die KI-Strategie des Unternehmens beflügelt.
07.01.2026 - 13:40 Uhr
Siemens verzeichnet zur Wochenmitte einen Kursanstieg auf 253,80 Euro in der Spitze, was einem Plus von etwa 3,5 Prozent zum Vortag entspricht. Die Aktie profitiert von einer Reihe positiver Nachrichten, insbesondere von der intensivierten Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz. Neue Projekte und konkrete Erfolge bei Großkunden sorgen für frischen Optimismus am Markt.