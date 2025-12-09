Die TKMS-Aktie legt deutlich zu und sorgt für Aufmerksamkeit an den Märkten. Grund sind vor allem die starken Jahreszahlen, die TKMS am Montag präsentierte. Die Kursreaktion erfolgte zeitnah. Über 7 Prozent legte das Papier gegenüber dem gestrigen Handelsschluss zu. Der Kurs liegt aktuell bei etwa 75,65 Euro und dürfte damit die Resonanzzone bei 70 Euro wieder nachhaltig durchbrochen haben.

Ein starker Auftragsbestand sorgt für Fantasie TKMS, seit Oktober an der Börse, konnte im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Der Auftragsbestand stieg auf ein Rekordniveau von 18,2 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 55 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insbesondere umfangreiche U-Boot-Bestellungen und das Geschäft der Tochtergesellschaft Atlas Electronics trugen zu diesem Erfolg bei. Diese solide Pipeline sichert dem Unternehmen langfristige Perspektiven und stärkt das Vertrauen der Anleger.

Überraschend starke Geschäftszahlen

Die Geschäftszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Umsatz stieg um 9,3 % auf 2,2 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT um 53 % auf 131 Millionen Euro zulegte. Auch der Nettogewinn konnte mit 108 Millionen Euro einen Zuwachs von rund 23 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Diese Ergebnisse unterstreichen die operative Stärke des Unternehmens und zeigen, dass TKMS von der globalen Nachfrage nach Rüstungsgütern ebenfalls deutlich profitiert.

Vorsichtiger Ausblick bremst Euphorie nicht

Trotz der beeindruckenden Zahlen bleibt das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr zurückhaltend. Der Umsatz soll nur leicht zwischen -1 % und +2 % variieren, und das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 100 bis 150 Millionen Euro erwartet. Dennoch plant TKMS, ab dem Geschäftsjahr 2025/26 eine Dividende von 30 bis 50 % des Nettogewinns auszuschütten, was die Aktie für Dividendenjäger attraktiv macht.

Fazit

Die TKMS-Aktie profitiert von einem starken Auftragsbestand und soliden Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger stärken. Obwohl der Ausblick vorsichtig bleibt, sorgt die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens für Optimismus. Der Kursanstieg spiegelt die positive Marktreaktion auf die jüngsten Entwicklungen wider.