Die Aktie des Marineschiffbauers TKMS verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg. Doch was steckt hinter der positiven Entwicklung?
09.12.2025 - 21:06 Uhr
Die TKMS-Aktie legt deutlich zu und sorgt für Aufmerksamkeit an den Märkten. Grund sind vor allem die starken Jahreszahlen, die TKMS am Montag präsentierte. Die Kursreaktion erfolgte zeitnah. Über 7 Prozent legte das Papier gegenüber dem gestrigen Handelsschluss zu. Der Kurs liegt aktuell bei etwa 75,65 Euro und dürfte damit die Resonanzzone bei 70 Euro wieder nachhaltig durchbrochen haben.