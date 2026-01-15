Die TSMC-Aktie legt deutlich zu und erreicht ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?

TSMC, der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter, präsentierte beeindruckende Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2025. Der Nettogewinn stieg um 35 Prozent auf 505,7 Milliarden Taiwan-Dollar, während der Umsatz um 20,5 Prozent auf 1,046 Billionen Taiwan-Dollar zulegte. Diese Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen deutlich und unterstreichen die starke Marktstellung des Unternehmens.

Die Nachfrage nach Halbleitern, insbesondere für KI-Anwendungen, bleibt ungebrochen. TSMC profitiert massiv vom globalen KI-Boom, der die Nachfrage nach leistungsstarken Chips weiter antreibt. Laut CEO Che-Chia Wei wird der Umsatz des Unternehmens bis 2029 jährlich um durchschnittlich 25 Prozent wachsen. Diese optimistischen Aussichten stützen sich auf die zunehmende Verbreitung von KI-Modellen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Analystenlob und Kurszielanhebungen

Die starken Geschäftszahlen und die positive Marktentwicklung haben zahlreiche Analysten dazu veranlasst, ihre Kursziele für die TSMC-Aktie anzuheben. Goldman Sachs bezeichnete das Unternehmen als "Multi-Year-Growth-Engine" und prognostiziert ein Umsatzwachstum von 30 Prozent im Jahr 2026. Auch andere Investmentbanken wie JPMorgan und Barclays äußerten sich optimistisch und hoben ihre Kursziele an.

Strategische Investitionen und Marktführerschaft

TSMC investiert massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, insbesondere in den USA. Mit geplanten Investitionen von bis zu 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 sichert sich das Unternehmen seine technologische Führungsposition. Die engen Beziehungen zu Kunden wie Apple und NVIDIA sorgen zudem für Planungssicherheit und hohe Margen.

Fazit

Die TSMC-Aktie profitiert von einer Kombination aus starken Geschäftszahlen, optimistischen Prognosen und einer strategisch herausragenden Marktposition. Der anhaltende KI-Boom und die steigende Nachfrage nach Halbleitern dürften das Wachstum des Unternehmens auch in den kommenden Jahren weiter antreiben.