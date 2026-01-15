Die TSMC-Aktie legt deutlich zu und erreicht ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?
15.01.2026 - 11:28 Uhr
Rekordzahlen und optimistische Prognosen
TSMC, der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter, präsentierte beeindruckende Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2025. Der Nettogewinn stieg um 35 Prozent auf 505,7 Milliarden Taiwan-Dollar, während der Umsatz um 20,5 Prozent auf 1,046 Billionen Taiwan-Dollar zulegte. Diese Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen deutlich und unterstreichen die starke Marktstellung des Unternehmens.