Der Goldpreis hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg erlebt. Doch welche Gründe stecken hinter der Rallye des Edelmetalls?
03.09.2025 - 09:57 Uhr
Ein Treiber für den aktuellen Goldpreisanstieg ist die Erwartung einer bevorstehenden geldpolitischen Wende in den USA. Die Finanzmärkte gehen inzwischen davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen im September senken könnte. Gold wirft im Gegensatz zu Anleihen oder Tagesgeld zwar keine Zinsen ab. Wenn die Zinsen auf andere Anlageformen jedoch sinken, verringern sich die sogenannten Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Das Edelmetall wird dadurch im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver, was die Nachfrage ankurbeln kann.