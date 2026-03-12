Ein erneuter Streik der Lufthansa-Piloten sorgt für Flugausfälle und Unruhe bei Reisenden. Doch was steckt hinter dem Arbeitskampf und welche Forderungen stehen im Raum?

Die Piloten der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften haben erneut die Arbeit niedergelegt. Der Streik, der am 12. März begann und bis zum 13. März andauert, betrifft zahlreiche Flüge und sorgt für erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr. Doch was sind die Gründe für diesen Arbeitskampf und welche Forderungen stellt die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit?

Hintergrund des Streiks Der aktuelle Streik der Lufthansa-Piloten ist Teil eines länger andauernden Tarifkonflikts. Im Zentrum stehen die Verhandlungen über die betriebliche Altersversorgung sowie die Gehälter der Piloten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kritisiert, dass die Lufthansa seit dem letzten Streik im Februar kein akzeptables Angebot vorgelegt habe. Insbesondere die Umstellung des Rentensystems auf ein kapitalmarktfinanziertes Modell sorgt für Unmut, da es nach Ansicht der Gewerkschaft das frühere Versorgungsniveau nicht erreicht.

Betroffene Flüge und Maßnahmen

Der Streik betrifft Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft, der Frachttochter Lufthansa Cargo und der Regionalgesellschaft Lufthansa Cityline. Besonders betroffen sind die Drehkreuze in München und Frankfurt. Dennoch sollen laut Lufthansa mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden, auf der Langstrecke sogar bis zu 60 Prozent. Um die Auswirkungen zu minimieren, setzt das Unternehmen größere Flugzeuge ein und greift auf freiwillige Crews zurück.

Ausnahmen und Besonderheiten

Flüge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen. Die Gewerkschaft begründet dies mit der angespannten Lage in der Region und betont, dass Passagiere aus Krisengebieten nicht betroffen sein sollen. Konkret betrifft dies Ziele wie Ägypten, Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Positionen der Tarifparteien

Die Gewerkschaft fordert für die Jahre 2024 bis 2026 jährliche Vergütungsanpassungen von 3,3 Prozent. Ein Angebot der Lufthansa, das eine Friedenspflicht bis Ende 2027 beinhaltete, wurde von der VC abgelehnt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr betont hingegen, dass die Karrierechancen der Piloten eine größere Rolle spielen als die Betriebsrente.

Ausblick

Der Tarifkonflikt bleibt vorerst festgefahren und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Während die Gewerkschaft auf substanzielle Verbesserungen pocht, setzt die Lufthansa auf Dialog und kostenneutrale Reformen. Für die Passagiere bedeutet dies weiterhin Unsicherheit und mögliche Einschränkungen im Flugverkehr.