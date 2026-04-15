Die Lufthansa steht still. Streiks des Kabinenpersonals und der Piloten sorgen für massive Flugausfälle. Doch was steckt hinter den Protesten?
Die aktuelle Streikwelle bei der Lufthansa trifft Passagiere und das Unternehmen gleichermaßen. Seit Mitternacht befinden sich rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaft Cityline im Streik. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat zum Streik aufgerufen, der bis Donnerstagabend andauern soll. Betroffen sind alle Abflüge der Lufthansa von den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie zahlreiche weitere deutsche Flughäfen.