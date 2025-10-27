Der Goldpreis rutscht spürbar ab. Nach einer langen Rally reagieren die Märkte plötzlich nervös. Zwischen geopolitischer Entspannung und Gewinnmitnahmen stehen die Zeichen auf Korrektur.
27.10.2025 - 14:29 Uhr
Der Goldpreis hat in den letzten Tagen deutlich nachgegeben. Nach einem Rekordhoch von rund 4.380 US-Dollar je Feinunze notiert das Edelmetall aktuell nur noch bei knapp 4.040 US-Dollar. Anleger fragen sich nun, ob es sich um eine gesunde Korrektur oder um den Beginn eines größeren Abwärtstrends handelt?