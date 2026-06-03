Die Rheinmetall-Aktie bleibt auch zur Wochenmitte schwach und liegt mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit 15 Monaten. Was ist mit der Aktie los?
03.06.2026 - 11:54 Uhr
Auch zur Wochenmitt steht die Rheinmetall-Aktie unter Druck. Im Tagesverlauf ist der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss um mittlerweile um fast 11 % auf aktuell knapp 1160 Euro gefallen. Ein spürbarer Rückgang, obwohl das Unternehmen zuletzt operativ von großen Rüstungsaufträgen und einem insgesamt hohen Interesse am Verteidigungssektor profitierte. Der Blick auf die Gemengelage zeigt: Der Kursabschlag wirkt weniger wie eine Reaktion auf eine einzelne neue Negativnachricht, sondern eher wie das Ergebnis mehrerer Faktoren, die sich zu einem “Risk-off”-Moment für den Sektor addieren.