Bürgergeld statt Asylbewerberleistungen: Da sind die rechtlichen Grundlagen für die Sozialhilfe ukrainischer Geflüchteter in Deutschland.

Lukas Böhl 05.08.2025 - 08:28 Uhr

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind viele Menschen von dort nach Deutschland geflohen. Die Geflüchteten erhalten in Deutschland Bürgergeld, also Leistungen der Grundsicherung, die ursprünglich für dauerhaft erwerbsfähige Leistungsberechtigte eingeführt wurden, und nicht Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Warum ist das so?