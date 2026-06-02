Was steckt hinter dem Verkauf? Gibt es einen Strategiewechsel bei dem Unternehmen?
02.06.2026 - 07:23 Uhr
Microstrategy, inzwischen unter dem Namen Strategy Inc. firmierend, hat einen kleinen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 26. bis 31. Mai 2026 insgesamt 32 Bitcoin veräußert hat. Der Verkauf brachte netto rund 2,5 Millionen US-Dollar ein, der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 77.135 Dollar je Bitcoin.