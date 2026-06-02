Was steckt hinter dem Verkauf? Gibt es einen Strategiewechsel bei dem Unternehmen?

Microstrategy, inzwischen unter dem Namen Strategy Inc. firmierend, hat einen kleinen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 26. bis 31. Mai 2026 insgesamt 32 Bitcoin veräußert hat. Der Verkauf brachte netto rund 2,5 Millionen US-Dollar ein, der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 77.135 Dollar je Bitcoin.

Der Grund für den Verkauf Der Grund für den Verkauf wird in dem Dokument ebenfalls genannt: Die Erlöse sollen voraussichtlich dazu genutzt werden, um Ausschüttungen auf Vorzugsaktien zu finanzieren. Es handelt sich also zumindest laut Angaben des Unternehmens nicht um eine Abkehr von der Bitcoin-Strategie, sondern um eine Maßnahme zur Liquiditätsbeschaffung.

Wie viel Bitcoin besitzt Microstrategy noch?

Zum 31. Mai 2026 hielt Strategy weiterhin 843.706 Bitcoin. Der durchschnittliche Kaufpreis dieser Bestände lag laut Unternehmen bei 75.699 Dollar je Bitcoin, der aggregierte Kaufpreis bei 63,87 Milliarden Dollar.

Parallel dazu erklärte Strategy, dass der US-Dollar-Reservebestand zum 31. Mai 2026 bei 900 Millionen Dollar lag. Diese Reserve soll Dividenden auf Vorzugsaktien und Zinszahlungen auf ausstehende Schulden unterstützen.