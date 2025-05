Am 23. Mai werden in ganz Deutschland die Flaggen gehisst. Der Grund liegt rund 70 Jahre zurück. Wir erklären die Hintergründe.

Michael Bosch 23.05.2025 - 06:10 Uhr

Am heutigen 23. Mai weht vor öffentlichen Gebäuden die Deutschland-Fahne. Laut dem sogenannten Beflaggungserlass der Bundesregierung soll an acht Tagen „ohne weitere Anordnung“ vor den öffentlichen Gebäuden die Fahne hochgezogen werden. Das ist auch an jedem 23. Mai der Fall. Warum?