Die Angriffe des Iran auf Dubai und die Golfstaaten wirft die Frage auf, warum Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt nicht offensiv reagieren? Ein Blick auf die strategischen Überlegungen.
Die Golfregion steht im Zentrum eines eskalierenden Konflikts. Während der Iran mit Raketen und Drohnen auf die Angriffe der USA und Israels reagiert, geraten auch die Golfstaaten ins Visier. Doch trotz der iranischen Angriffe auf Dubai und andere Städte bleibt eine militärische Gegenreaktion der Emirate und ihrer Nachbarn aus. Warum?