Gamestop plant eine spektakuläre Übernahme. Der Videospielhändler will Ebay für 56 Milliarden Dollar kaufen. Doch was steckt hinter diesem Deal?
Die geplante Übernahme von Ebay durch Gamestop sorgt für Aufsehen. Mit einem Angebot von 56 Milliarden Dollar will der Videospielhändler den Online-Marktplatz übernehmen. Ziel ist es, einen ernsthaften Konkurrenten für Amazon zu schaffen, erklärte Gamestop am Sonntag. Doch wie realistisch ist dieses Vorhaben, und welche Strategie verfolgt Gamestop-Chef Ryan Cohen?