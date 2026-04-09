Mit der Verkündung einer Waffenruhe im Iran-Krieg erholten sich vor allem die Rohstoffmärkte gestern merklich. Der Sprit an den deutschen Tankstellen bleibt allerdings teuer. Was dahinter steckt.
In der Nacht zum Mittwoch hielt die Welt den Atem an. Denn nach wilden Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran, die Straße von Hormus wieder freizugeben, kam die Erleichterung. Eine Waffenruhe und für Freitag geplante Verhandlungen sorgten an den Märkten für steigende Kurse und fallende Ölpreise. Ganze 18 Prozent sackte der Rohölpreis der Sorte Brent ab und damit stieg auch die Aussicht auf fallende Spritpreise an den deutschen Tankstellen. Doch ein merklicher Preisrückgang blieb leider aus. Das hat mehrere Gründe: