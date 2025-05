Deutschland beflaggt seine öffentlichen Gebäude – doch warum genau heute?

Lukas Böhl 08.05.2025 - 09:01 Uhr

Am heutigen 8. Mai 2025 wird in Deutschland bundesweit geflaggt – und zwar aus einem ganz besonderen historischen Anlass: dem 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat aus diesem Grund die Beflaggung der Dienstgebäude des Bundes sowie aller Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Bundes unterstehen, angeordnet.