„Checkst du“ lag unter den Top 3 der Jugendwörter 2025. Aber was genau soll man da eigentlich checken? Der Ausdruck klingt vertraut, ist aber mehr als nur eine flapsige Nachfrage.
„Checkst du?“ landete mit dem Begriff „goonen" in den Top 3 der Jugendwörter des Jahres 2025. Durchgesetzt hat sich „das crazy". Der Begriff „checkst du?" bedeutet so viel wie „Verstehst du?" oder „Begreifst du?". Wirklich neu ist das Wort aber nicht, denn „checken" wird synonym für „verstehen" bereits seit den 90er-Jahren breit in Deutschland verwendet.