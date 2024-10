Auf vielen Gegenständen in der Küche findet sich ein Symbol, das aus einem Glas und einer Gabel besteht. Wissen Sie, was es bedeutet?

Ob Kochlöffel, Pfannenwender oder Rührbesen – oft ist auf Küchenutensilien ein Glas- und Gabel-Symbol zu finden. Viele denken, dass das Symbol die Spülmaschinentauglichkeit bestätigt. Diese Annahme ist allerdings falsch. Das EU-weit gültige Symbol gibt an, dass Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind. In der EU werden Lebensmittelkontaktmaterialien insbesondere durch die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 reguliert (Artikel 15). Das Glas- und Gabel-Symbol weist darauf hin, dass das Material sowohl von sich aus als auch durch Reaktion mit Lebensmitteln keine Stoffe abgibt, die über festgelegten Grenzwerten liegen. Dazu gehören insbesondere Lebensmittelbehälter, Geschirr und Besteckutensilien.

Glas- und Gabel-Symbol ist keine Garantie bei Hitze

Was das Glas- und Gabel-Symbol allerdings nicht aussagt, ist die sichere Anwendung mit Lebensmitteln unter allen Umständen. Konkret ist dabei der „bestimmungsgemäße Gebrauch“ gemeint. Das kann zum Beispiel die Anwendung bei Hitze, die Reinigung in der Spülmaschine oder das Aufbewahren im Gefrierfach ausnehmen. Je nachdem, welches Material verwendet wird, können mit dem vorhandenen Symbol auch bestimmte Ansprüche an das Lebensmittel bestehen. Das sind dann meist Eigenschaften wie Temperatur, pH-Wert oder Fettgehalt. Ein gutes Beispiel hierfür sind Behälter aus Polystyrol-Schaumstoff (oft im Fast-Food-Bereich verwendet). Je nach verwendeten Polymeren können diese bei Kontakt mit heißen oder fettigen Lebensmitteln reagieren und Grenzwerte überschreiten.

Warum ist das Symbol nicht auf allen Utensilien zu finden?

Im Alltag ist das Symbol allerdings nicht auf allen Utensilien zu finden. Der Grund dafür ist, dass das Symbol entweder auf den Gegenständen selbst oder auf der Verpackung oder dem Etikett stehen muss. Weitere Ausnahmen sind, wenn die konkrete Zweckangabe oder „für Lebensmittelkontakt“ angegeben werden. Verpackungen von bereits verpackten Lebensmitteln müssen ebenfalls nicht gekennzeichnet werden.