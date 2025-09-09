Nasim Kholti ist bekannt für seine humorvollen Songs über Stuttgarts Stadtteile. Zuletzt nahm er Menschen aufs Korn, die behaupten, aus der Nähe des Kessels zu kommen.
09.09.2025 - 18:22 Uhr
Was haben Zeilen wie „Viva Las Möhringen, Monaco von BW“, „Im Westen geht man Ski fahren, im Osten raucht man Shisha“ oder „Steig in die S1 ein, wir fahren heut Richtung Wein“ gemeinsam? Sie stammen alle aus Songs von Nasim Kholti – einem Künstler, der seit über zwei Jahren humorvolle Mini-Songs über die Stadtteile Stuttgarts schreibt.