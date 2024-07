Was bringt Wegovy?

Michael Knaup und Alexandra Müller (Namen geändert) haben Dutzende Diäten hinter sich. Nichts half auf Dauer. Vor einigen Monaten haben sie Therapien mit der Abnehmspritze Wegovy begonnen – und berichten von ihren Erfahrungen.

Bettina Hartmann 19.07.2024 - 20:00 Uhr

Kann ich mir ein Stück Kuchen gönnen? Hole ich mir auf dem Heimweg einen Burger? Und was gibt’s zum Abendessen? Jahrzehntelang kreisen die Gedanken von Michael Knaup (Name geändert) hauptsächlich um eins: ums Essen. Er ist ein stattlicher Mann, über 1,90 groß, breite Schultern – mit Bauch. 145 Kilo bringt er in Spitzenzeiten auf die Waage: „Zu wenig, um eine Magen-OP von der Kasse zu bekommen, aber genug, um Männerbrüste zu haben und sich im Freibad unwohl zu fühlen“, sagt der 41-Jährige aus dem Kreis Esslingen.