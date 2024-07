Von Großingersheim zu den Sternen: Sarah Hallmann ist Köchin mit einer modernen Sicht auf Gastronomie. Ihr Restaurant Hallmann & Klee wurde dieses Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Ein Treffen in Neukölln.

Anja Wasserbäch 16.07.2024 - 08:00 Uhr

Sarah Hallmann sitzt am offenen Fenster in ihrem Restaurant Hallmann & Klee in Berlin-Neukölln am Böhmischen Platz. Vor ihr ein Glas mit karamellfarbenem Kaffee und Eiswürfeln. Ein drückend-schwüler Tag. Sommer im Kiez. Das Lokal ist schön, schlicht, die Wände weiß getüncht, in der Küche bereiten ihre Mitarbeitenden den Abend vor. Und die 39-jährige Chefin erzählt, wie sie in Großingersheim aufwuchs.