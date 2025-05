Als „Eisprinz von Mattsies“ wurde 2021 ein frühmittelalterliches Kindergrab aus dem Allgäu bekannt. Forschungen geben jetzt präzise Einblicke in die Zeit vor 1500 Jahren preis.

Markus Brauer /KNA 22.05.2025 - 17:03 Uhr

Neue Erkenntnisse zum „Eisprinzen von Mattsies“: Experten hatten 2021 das in der 3000-Einwohner-Gemeinde Tussenhausen im schwäbischen Landkreis Unterallgäu in Bayern entdeckte Grab des Jungen aus dem 7. Jahrhundert schockgefrostet. Nun ist es vom Bamberger Fachleuten untersucht worden, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag (22. Mai) in München mitgeteilt hat.