Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung - nach oben. Was eine Feinunze aktuell kostet und was die Gründe für die fast täglich neuen Rekordhochs sind.
30.09.2025 - 08:00 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht. Am zweiten Handelstag kletterte der Goldpreis sogar ein weiteres Mal auf aktuell rund 3868 US-Dollar (etwa 3300 Euro). Damit nähert sich das Edelmetall weiter der 4000-Dollar-Marke. Seit Jahresbeginn hat Gold rund 45 Prozent zugelegt, stärker als Aktienindizes wie der Dax (+19 Prozent) oder die Digitalwährung Bitcoin (+5 Prozent).