Der 25. März markiert ein besonderes Datum für die griechische Bevölkerung. Was wird an dem Tag gefeiert?

Für gebürtige Griechen und Griechinnen ist der heutige Dienstag ein besonderer Tag. Jährlich am 25. März wird der griechische Unabhängigkeitstag gefeiert – vor allem in Griechenland, aber auch in Städten mit großer griechischer Community.

Was wird am nationalen griechischen Unabhängigkeitstag gefeiert?

Am 25. März 1821 begann der griechische Unabhängigkeitskrieg gegen die Osmanen, der letztlich das unabhängige Griechenland hervorbrachte. Im Jahr 1827 wurde der erste moderne griechische Staat gegründet, der die Peloponnes und einen Teil Mittelgriechenlands umfasste. Erstes Staatsoberhaupt war Ioannis Kapodistrias, der heute auf der griechischen Euro-Münze abgebildet ist.

Lesen Sie auch

Der griechische Unabhängigkeitskrieg gegen die mehr als 400 Jahre dauernde Besatzung durch die Osmanen dauerte letztlich aber bis ins Jahr 1830.

Militärparade in Athen am 25. März. Foto: IMAGO/ANE Edition/IMAGO/Michalis Karagiannis / Eurokinissi

Griechischer Nationalfeiertag: Wie wird der 25. März gefeiert?

In Griechenland wird der Nationalfeiertag mit Umzügen und Militärparaden gefeiert, die beispielsweise auch von Schulen organisiert werden. Kinder tragen dabei traditionelle Trachten. Die traditionell größte Parade findet in der Hauptstadt Athen statt. Militärfahrzeuge und Einheiten der griechischen Armee ziehen jedes Jahr zehntausende Zuschauer an.

Unsere Empfehlung für Sie Spektakuläre Parade durch Stuttgart Tausende Griechen feiern 200 Jahre Revolution Mit einer spektakulären Parade durch das Europaviertel haben Griechen und Deutsch-Griechen den 200. Jahrestag der griechischen Revolution und der daraus resultierenden Befreiung von 400 Jahren osmanischer Besatzung gefeiert.

Nicht nur in Griechenland und Zypern feiern die Menschen den griechischen Unabhängigkeitstag. Große griechische Minderheiten feiern den Nationalfeiertag ebenfalls in Paraden auf den Straßen – beispielsweise in Boston oder Melbourne. Auch in Stuttgart wurde im Jahr 2021 groß gefeiert. Der Grund: der Nationalfeiertag jährte sich zum 200 Mal. Deshalb waren auch große Wahrzeichen rund um den Globus in die griechischen Farben getaucht – vom Eifelturm in Paris bis zum Theater in Melbourne!