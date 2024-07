Nicht still und leise, sondern mit einem Feuerwerk an guten Nachrichten verabschiedet sich die Theaterhaus-Kompanie Gauthier Dance in die Sommerpause: Am 3. und 4. August stehen für acht der 16 Tänzerinnen und Tänzer zwei letzte Auftritte bei einem Festival in Saint-Sauveur in Kanada auf dem Programm, dann geht’s auch für sie in die Ferien. Zeit für Eric Gauthier, um daheim Platz für eine neue Auszeichnung zu finden. Jüngst wurde dem Kompaniechef in München der Ehrenpreis der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft verliehen.

„Fireworks-Project“ heißt passenderweise die Produktion, mit der sich Gauthier Dance in der nächsten Spielzeit am dann anstehenden 40-Jahr-Jubiläum des Theaterhauses beteiligen wird; bei der Premiere am 27. April mit dabei sind die Choreografen Mauro Bigonzetti, Virginie Brunelle, Stijn Celis, Dominique Dumais, Andonis Foniadakis, Marco Goecke, Johan Inger, Barak Marshall, Benjamin Millepied und Sofia Nappi.

Neuer Artist in Residence: Barak Marshall Foto: Gauthier Dance/Daniel Tchetchik

Bunt wird auch der Tanzsommer 2025, wenn das Colours-Festival zurückkehrt; die fünfte Ausgabe soll vom 26. Juni bis zum 13. Juli stattfinden. Schon die Besetzung der Eröffnungspremiere sorgt für Aufmerksamkeit: Akram Khan erarbeitet mit dem Gauthier-Ensemble dafür die abendfüllende Produktion „The Turning of Bones“, die er aus drei älteren Stücken weiterentwickelt und durch ein neu komponiertes Musikstück verbindet. Als Inspiration dient das Phänomen des Mobs und tradierter Gewalt.

Drei Uraufführungen steuert Barak Marshall bei

Neben dem langjährigen Artist in Residence Hofesh Shechter geht Gauthier Dance mit einer zweiten choreografischen Stimme in die neue Saison: Der amerikanisch-israelische Choreograf Barak Marshall arbeitet nun ebenfalls enger mit der Kompanie von Eric Gauthier zusammen. Die Kompanie hat offensichtlich Gefallen an der stilistischen und erzählerischen Buntheit von „At the River Styx“, Marshalls Tanztheater-Nummer für die Juniors, gefunden.

Der neue Artist in Residence wird in seiner ersten Stuttgarter Saison nicht nur am „Fireworks-Project“ beteiligt sein, sondern zwei Uraufführungen für die Junioren beitragen – „The Blue Bride“ für deren gemischtes Programm „Dream Team“ (Premiere ist am 23. Januar mit weiteren Stücken von Nacho Duato, Virginie Brunelle und Alejandro Cerrudo), die andere wird das abendfüllende Tanztheater „Barker“ sein, das während des Colours-Festivals vom 4. Juli an die Theaterhaus-Sporthalle füllen soll.

„The Seven Sins“ (hier „Lust“ von Hofesh Shechter) gibt’s zum Saisonstart. Foto: GD/Jeanette Bak

Der Bühnenstart in die neue Spielzeit findet für Gauthier Dance übrigens auf Tour statt: Im Oktober steht die Finnland-Premiere der Kompanie in Helsinki und Tampere an, bevor es über das Schlosstheater von Fulda zurück ins Theaterhaus geht. Wenn hier am 21. November „The Seven Sins“ auf dem Programm stehen, ist mit Tuti Cedeño ein neues Gesicht im Team, Stefano Gallelli stößt von den Juniors dazu; sie kommen für die Israelin Rina Pinsky und den Australier Locke Venturato.