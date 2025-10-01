Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit – bundesweiter Feiertag. Doch welche Geschäfte, Restaurants oder Bäcker haben dann geöffnet?
Tag der Deutschen Einheit: Sind Geschäfte offen?
Der 3. Oktober ist ein gesetzlicher Feiertag. Damit gelten in ganz Deutschland die gleichen Regeln wie an Sonntagen: Supermärkte, Drogerien, Kaufhäuser und die meisten anderen Geschäfte bleiben geschlossen. Eine Ausnahme bilden lediglich Tankstellen, Bahnhofs- und Flughafenläden, die nach den jeweiligen Landesgesetzen auch an Feiertagen öffnen dürfen.