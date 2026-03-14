Was heißt Freiheit? Liberale im Abseits
Die FDP driftet ins politische Nirgendwo. Ihr Niedergang ist eine Facette der weltweiten Krise des Liberalismus.
Die FDP driftet ins politische Nirgendwo. Ihr Niedergang ist eine Facette der weltweiten Krise des Liberalismus.
Das letzte Mal, dass Liberale in Deutschland etwas zu lachen hatten, war in Stuttgart. Bei ihrem Dreikönigstreffen am 6. Januar boten sie selbst Anlass dazu. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Wolfgang Kubicki, zwei Charakterköpfe der schwindsüchtigen FDP, schlüpften in die Rollen der Lästermäuler Waldorf und Statler aus der „Muppet Show“, um die leidgeprüften Parteifreunde aufzuheitern. Sie witzelten über den Bundesvorsitzenden („besser Dürr als dürftig“), über ihre eigenen Witze („ein bisschen alt und abgestanden“) und über die limitierten mathematischen Fähigkeiten der baden-württembergischen Generalsekretärin, die bei der Begrüßung der Ehrengäste „nicht bis fünf zählen“ könne. Das musste sie am Wahlsonntag dann auch nicht mehr.