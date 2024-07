Damit Unkraut im Garten nicht überhandnimmt, sollte es regelmäßig entfernt werden. In Fugen gestaltet sich die nachhaltige Entfernung ohne Chemie allerdings schwieriger als auf Grünflächen. Kaum hat man Löwenzahn und Co. entfernt, sprießen nur wenige Wochen später bereits neue Triebe. Grund ist, dass Unkraut in Fugen tief verwurzelt ist und sich eine vollständige Entfernung des Wurzelgeflechtes hier schwierig gestaltet.

1. Der Klassiker: Fugenkratzer und Drahtbürste

Die gängigste Methode, um Unkraut aus Fugen zu entfernen, ist der klassische Fugenkratzer (auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Für Moos und kleine Triebe eignet sich die Drahtbürste (auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Die Verwendung eines Fugenkratzers ist zwar deutlich nachhaltiger als das bloße Herausreißen, allerdings verbleiben so dennoch Samen und Teile von Wurzeln in der Erde, was früher oder später zu einem Nachwachwachsen führt.

Lesen Sie auch

2. Heißes Wasser gegen Unkraut

Wer nicht regelmäßig zum Fugenkratzer greifen möchte, der kann heißes Wasser nutzen. Die Methode ist zwar aufwendiger, aber dafür die nachhaltigste. Grund ist, dass die Zell- und Proteinstrukturen bis tief in das Wurzelgeflecht zerstört werden. Kochen Sie Wasser im Wasserkocher auf und gießen Sie es langsam und in einem dünnen Strahl direkt entlang der Fugen. Anschließend können Sie das abgestorbene Unkraut entfernen. Sollte in den nächsten Wochen vereinzelt Unkraut nachsprießen, wiederholen Sie den Vorgang punktuell. Eine vollständige Anleitung haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengefasst.

3. Der Gasbrenner gegen Unkraut

Eine weitere und bequemere Methode, die gerne bei größeren Fugenflächen angewendet wird, ist der Gasbrenner. Das Wurzelgeflecht kann hiermit allerdings nicht vollständig zerstört werden. Alternativ sind im Handel auch elektrische Varianten erhältlich.

4. Fugensand gegen Unkraut

Nachhaltig zur Unkrautbekämpfung in Fugen eignet sich auch Fugensand. Dieser lässt sich einfach in die Fugen einkehren und sorgt durch seine feine Körnung für Verdichtung. Durch einen niedrigen pH-Wert und nährstoffarme Beschaffenheit wirkt Fugensand ebenfalls stark unkrauthemmend. Fugensand ist in jedem gut sortierten Baumarkt in der Regel in verschiedenen Farben erhältlich. Fest abbindender Fugensand auf Betonbasis sollte nur auf Pflasterflächen mit stabilem und wasserdichtem Unterbau verwendet werden, da reguläre Pflasterflächen „arbeiten“ und versickerungsaktiv bleiben müssen.

Vorsicht bei Chemikalien

Schnell wird beim Kampf gegen Unkraut zu chemischen Mitteln gegriffen. Diese sind allerdings umstritten und teilweise sogar verboten (1,2). Ökologische bzw. umweltfreundliche Alternativen bieten die oben erwähnten Methoden.