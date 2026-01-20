Deutschland importiert viele Produkte und Waren aus den USA. Die wichtigsten Zahlen und Warengruppen im Überblick.
20.01.2026 - 10:47 Uhr
Die zweite Amtszeit von Donald Trump steht ganz im Zeichen harter Zollpolitik. Das trifft auch Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2023 Waren im Wert von 94,7 Milliarden Euro aus den USA nach Deutschland importiert. Das entsprach einem Anteil von 6,9 Prozent an den gesamten deutschen Importen. Im Jahr 2024 sank der importierte Warenwert auf 91,8 Milliarden Euro. Doch welche Waren gelangen konkret aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland?