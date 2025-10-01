Heftige Regenfälle haben Ibiza binnen Stunden mit überfluteten Straßen, blockierten Flughafenzugängen und dramatischen Rettungsaktionen ins Chaos gestürzt.
01.10.2025 - 09:36 Uhr
Ein schwerer Sturm hat auf der Baleareninsel Ibiza für massive Schäden und zahlreiche Zwischenfälle gesorgt. Innerhalb weniger Stunden verwandelten sintflutartige Regenfälle die Straßen in Flüsse, legten den Verkehr lahm und sorgten für Evakuierungen - nicht nur auf Ibiza, Formentera und Mallorca, sondern auch in der Region Valencia auf dem spanischen Festland.