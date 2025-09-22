Donald Trump verschärft die Regeln für das H-1B-Visum mit drastischen Kostensteigerungen. Warum das Arbeitsvisum für internationale Fachkräfte so wichtig ist und welche Folgen die Änderung haben könnte, lesen Sie hier.
22.09.2025 - 14:03 Uhr
Die Schlagzeilen aus den USA sorgen derzeit für Unruhe: Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Gebühr für das H-1B-Visum drastisch auf 100.000 Dollar pro Antrag zu erhöhen. Die Entscheidung betrifft vor allem internationale Fachkräfte und US-Unternehmen, die stark auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen sind. Insbesondere Tech-Konzerne wie Amazon, Microsoft oder Meta. Schon jetzt befürchten Beobachter chaotische Szenen an US-Flughäfen, weil viele Beschäftigte ihre Einreise oder Verlängerung unsicher sehen.