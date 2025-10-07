Jedes Jahr im Oktober steigt der Bitcoin-Kurs besonders häufig. Die Szene hat dafür mittlerweile sogar einen eigenen Begriff erfunden. Doch was genau steckt hinter dem sogenannten „Uptober“?
„Uptober“ ist ein Begriff aus der Kryptoszene. Er setzt sich aus „up“ (aufwärts) und „October“ (Oktober) zusammen und beschreibt die Beobachtung, dass der Bitcoin-Kurs im Oktober überdurchschnittlich häufig steigt. Seit 2013 verzeichnete Bitcoin in zehn von zwölf Oktobern Kursgewinne. Das klingt beeindruckend, aber ist es mehr als ein Zufall?