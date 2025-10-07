Historische Entwicklung: Statistik mit Schönwetterfilter?

Der Bitcoin-Kurs ist allein in den letzten acht Jahren um mehr als das 100-Fache gestiegen. Wenn ein Asset langfristig derart stark zulegt, ist es kaum überraschend, dass auch einzelne Monate wie der Oktober im Schnitt positiv abschneiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in einem beliebigen Monat steigt, war somit schlicht hoch. Dennoch sind zwei Oktober-Monate mit Verlust in 12 Jahren weniger als der Durchschnitt der meisten anderen Monate, aber auch nicht außergewöhnlich, denn diese "Statistik" hat der Februar auch. Die Datengrundlage ist ebenfalls gering. Auch wenn 10 Jahre nach viel klingt, sind 10 Oktober-Monate wenig, um von einem Muster zu sprechen. Die historische Uptober-Performance ist damit aus statistischer Sicht noch wenig aussagekräftig.