Bundesregierung will deutlich erhöhen: Die Beitragsbemessungsgrenze beeinflusst die Summe der Abgaben und ist sowohl für gesetzlich als auch für privat Versicherte relevant.
08.10.2025 - 13:47 Uhr
Möglicherweise über 1800 Euro Mehrbelastung pro Jahr für Besserverdiener - die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) ist ein zentraler Wert im deutschen Sozialversicherungssystem und legt fest, bis zu welchem Betrag des Einkommens Beiträge für die Sozialversicherung berechnet werden oder über der Schwelle eben erlassen werden. Aktuell wird eine Anhebung dieser Grenze für 2026 vorberbereitet.