Die Gerüchte rund um die Epstein-Liste (englisch Epstein Files) wurden in dieser Woche von Tech-Milliardär Elon Musk befeuert. Nach seinem Ausscheiden als externer Mitarbeiter für die US-Regierung liefert er sich mit US-Präsident Donald Trump nun eine Schlammschlacht. Musk hatte in dieser Woche in einem Posting auf seiner Social-Media-Plattform X behauptet, dass die Epstein-Liste nicht veröffentlicht worden sei, weil sie auch den Namen von Donald Trump enthalte.

Anfang 2024 waren im Zusammenhang mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein neue Akten freigegeben worden, die umgangssprachlich als „die Liste“ (Epstein Liste) bezeichnet wurden. Die „Liste“ bezieht sich auf die Namen von fast 200 Freunden, Partnern, Opfern und Gegnern Epsteins. Die veröffentlichten Dokumente waren Teil der Klage von Virginia Giuffre gegen Epstein, die inzwischen verstorben ist.

Nicht nur Trump und Clinton stehen auf Epstein-Liste

Schon vor der Gerichtsverhandlung kursierten verschiedene Theorien, wer auf der Liste stehe. Bestätigt wurden unter anderem prominente Persönlichkeiten, die einst zu Epsteins Umfeld gehörten – darunter der ehemalige Präsident Bill Clinton und der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Dass sein Name in dem Zusammenhang auftaucht ist also im Grunde keine Neuigkeit.

Ebenfalls erwähnt wurde Prinz Andrew, Mitglied des britischen Königshauses und Sohn von Queen Elisabeth, der milliardenschwere Hedgefonds-Gründer Glenn Dubin, der Unternehmer Les Wexner und der verstorbene Model-Agent Jean-Luc Brunel. Wegen eines Verbrechens im Zusammenhang mit Epstein ist bisher keiner der Genannten angeklagt.

Epstein-Liste: Viele Gerüchte im Umlauf

Um viele weitere Prominente kursierten lange Gerüchte und Falschmeldungen. Stars wie Chrissy Teigen, Ellen DeGeneres und Oprah Winfrey wurden online beschuldigt, im Flugprotokoll (zu Epsteins Insel) genannt zu werden. In den veröffentlichten Berichten und Flugprotokollen werden Teigen, DeGeneres und Winfrey jedoch nicht erwähnt.

Wer war Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein starb 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle, bevor er sich vor Gericht verantworten konnte. Angeklagt wurde der Finanzier, da er einen Sexhandelsring mit minderjährigen Mädchen und Dutzenden von hochkarätigen Kunden auf seiner Privatinsel „Little St. James“ in der Karibik betrieben hatte. Im Dezember 2021 wurde auch die ehemalige Freundin Epsteins, Ghislaine Maxwell, wegen Sexhandels und der Vermittlung von Teenagern an Epstein verurteilt.

Die rund 70 Hektar große Insel auf den „Virgin Islands“, die auch „Epsteins Insel“ oder „Pädophileninsel“genannt wird, war von 1998 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 im Besitz von Epstein.