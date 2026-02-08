Plötzlich liegt der Ball frei auf dem Rasen, Spieler werfen sich drauf, das Stadion schreit – wer zum ersten Mal NFL oder den Super Bowl schaut, sieht solche Szenen fast garantiert. In diesem Moment ist meistens ein Fumble passiert.
08.02.2026 - 14:47 Uhr
Ein Fumble bedeutet: Ein Spieler verliert den Football, obwohl er ihn eigentlich sicher in den Händen hatte. Das kann passieren, weil er den Ball selbst fallen lässt – oder weil ein Gegenspieler ihn gezielt heraus schlägt. Das nennt man oft auch „Strip Ball“.