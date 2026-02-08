Plötzlich liegt der Ball frei auf dem Rasen, Spieler werfen sich drauf, das Stadion schreit – wer zum ersten Mal NFL oder den Super Bowl schaut, sieht solche Szenen fast garantiert. In diesem Moment ist meistens ein Fumble passiert.

Ein Fumble bedeutet: Ein Spieler verliert den Football, obwohl er ihn eigentlich sicher in den Händen hatte. Das kann passieren, weil er den Ball selbst fallen lässt – oder weil ein Gegenspieler ihn gezielt heraus schlägt. Das nennt man oft auch „Strip Ball“.

Der Ball ist dann live, also frei spielbar. Beide Teams dürfen versuchen, ihn zu sichern. Deshalb entsteht oft ein wildes Gerangel.

Warum ist ein Fumble so gefährlich?

Ein Fumble kann zu einem Turnover werden – also zu einem Ballverlust.

Das passiert dann, wenn die gegnerische Mannschaft den Ball aufnimmt oder sich darauf wirft und ihn kontrolliert. Dann wechselt sofort das Angriffsrecht.

Sichert dagegen das eigene Team den Ball wieder, bleibt die Offense in Ballbesitz. Der Spielzug endet dann in der Regel an der Stelle, an der der Ball gesichert wird.

Fumble oder unvollständiger Pass?

Gerade bei Quarterbacks ist oft nicht sofort klar, ob ein Fumble oder ein Fehlpass vorliegt.

Grundregel:

Wenn der Quarterback den Ball beim Werfen verliert , zählt es meist als unvollständiger Pass .

, zählt es meist als . Wenn er den Ball verliert, bevor die Wurfbewegung nach vorne beginnt, ist es ein Fumble.

Wichtig dabei: Entscheidend ist die Bewegung des Arms. Sobald der Arm klar nach vorne geht, wird es als Passversuch gewertet – selbst wenn der Ball dabei aus der Hand rutscht.

Was passiert nach einem Fumble?

Ein gefumbelter Ball kann grundsätzlich von jedem Spieler aufgenommen werden – Offense wie Defense – und dann weitergetragen werden.

Besonders spektakulär wird es, wenn ein Verteidiger den Ball aufnimmt und direkt in Richtung Endzone läuft. Dann kann ein Fumble sofort zu einem Touchdown führen.

In bestimmten Spielsituationen gibt es allerdings Sonderregeln: In den letzten zwei Minuten einer Halbzeit und bei vierten Versuchen darf ein gefumbelter Ball von der Offense nicht einfach von jedem Spieler weitergetragen werden. In solchen Fällen darf nur der Spieler, der den Ball verloren hat, ihn wieder aufnehmen und damit Raumgewinn erzielen. Dadurch sollen absichtliche Fumbles verhindert werden.

Was passiert, wenn der Ball ins Aus rollt?

Rollt der Ball nach einem Fumble ins Seitenaus, bleibt der Ballbesitz beim Team, das zuletzt die Kontrolle hatte. Der nächste Spielzug startet dann an einer festgelegten Stelle – meist dort, wo der Ball ins Aus gegangen ist oder dort, wo der Fumble passiert ist. Auch hier kommt es auf die genaue Spielsituation an.

Können durch einen Fumble Punkte entstehen?

Ja – ein Fumble kann sogar direkt zu Punkten führen.

Touchdown durch Fumble: Sichert die Defense den Ball nach einem Fumble und trägt ihn in die Endzone, zählt das als Touchdown.

Sichert die Defense den Ball nach einem Fumble und trägt ihn in die Endzone, zählt das als Touchdown. Safety: Besonders bitter wird es, wenn der Ball durch einen Fumble in die eigene Endzone gerät und dort verloren geht. Dann kann es zu einem Safety kommen. Der Gegner erhält dabei zwei Punkte und bekommt anschließend auch noch den Ballbesitz.

Fazit: Fumble ist der Albtraum jeder Offense

Ein Fumble gehört zu den gefährlichsten Fehlern im Football. Der Ball ist plötzlich frei, beide Teams dürfen ihn erobern – und innerhalb von Sekunden kann sich ein Spiel komplett drehen. Genau deshalb reagieren Fans bei einem Fumble oft besonders laut: Es ist eine der Situationen, in denen ein Spiel schlagartig kippen kann.