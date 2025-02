Nach der Übergabe einer weiteren Leiche aus dem Gazastreifen durch die islamistische Hamas haben die Familie der am 7. Oktober 2023 entführten Deutsch-Israelin Shiri Bibas und der Kibbuz Nir Oz deren Tod bestätigt.

"Unsere Shiri ist in Gefangenschaft ermordet worden und ist nun nachhause zurückgekehrt", erklärte die Familie Bibas am Samstag. Der Kibbuz teilte mit, die junge Mutter werde "in Israel an der Seite ihrer beiden kleinen Söhne beerdigt".

Lesen Sie auch

In der Kommune leben sichert Überleben

Das Wort „Kibbuz“ leitet sich vom hebräischen Wort „qavatz“ ab und bedeutet so viel wie „sammeln“ oder „versammeln“. „Genau das mussten die Menschen tun, die im 19. Jahrhundert im Land Israel leben wollten - ohne öffentliche Verkehrsmittel und Supermärkte“, schreibt das Institut für Israelogie. Im 19. Jahrhundert verließen Juden unter schweren Bedingungen ihre Heimat, um in dem Land Israel, eine neue Heimat zu finden. „Landwirtschaftlich war Israel nur sehr spärlich ausgestattet – um ihr Überleben zu sichern mussten sich diese Einwanderer zusammentun, zusammenarbeiten und sammeln – also einen „Kibbuz“ gründen“, heißt es weiter.

Eine viertel Millionen Israelis wohnen in Kibbizum

„Ein Eingeständnis zu der Tatsache, dass man in einem Wüstengebiet nicht überleben kann, wenn man auf sich alleine gestellt ist“, so definiert das Institut für Israelogie den Kibbuz. Und so wurden die Kibbuzim als Kommunen gegründet, in denen zusammen gelebt, zusammen gearbeitet und zusammen gegessen wurde. Heute gibt es etwa 250 Kibbuzim im Land, in denen rund 125 000 Menschen leben, informiert die Non-Profit Organisation „Jüdische Agentur für das Land Israel“. Die Zahl der Mitglieder eines Kibbuz kann zwischen 100 und 1000 liegen. In älteren Kibbuzim gehören zu den Mitgliedern oft drei oder vier Generationen und eine beträchtliche Zahl von Neueinwanderern.