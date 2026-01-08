Von historischen Landkäufen bis zu Billionen-Summen für Bodenschätze: Was könnte es kosten, wenn Dänemark „Ja“ sagen würde?
08.01.2026 - 16:57 Uhr
Es klingt wie ein Scherz aus einer Partie Monopoly, ist aber bitterer geopolitischer Ernst: Der Wunsch der USA, Grönland zu kaufen. Was 1946 unter Harry S. Truman mit einem konkreten Angebot von 100 Millionen Dollar in Gold begann und unter Donald Trump 2019 sowie in jüngster Zeit wieder aufflammte, wirft eine faszinierende ökonomische Frage auf: Was kostet eigentlich eine Insel von der Größe Westeuropas?