Herzschwäche, Alzheimer, Krebs Warum microRNA in der Medizin so wichtig ist

Der Medizin-Nobelpreis geht in diesem Jahr an zwei US-Forscher für die Entdeckung von microRNA. Diese Moleküle stehen bei einer ganzen Reihe von Krankheiten an der Schwelle zur Anwendung. Ein Überblick.