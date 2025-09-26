Pralles Wochenende: Bei Eisenbahn-Walter gibt es alles rund um die Schienen-Welt. Margot Käßmann spricht im Seehaus. Und beim Eltinger Herbst dürften OB-Kandidaten gesichtet werden.
26.09.2025 - 11:24 Uhr
Nach fünf Tagen Dauerregen scheint es kaum mehr vorstellbar: Aber am vergangenen Samstag war noch Hochsommer. Mehr als 30 Grad, bestes Freibadwetter. Doch die Bäder hatten schon zu, in Mönsheim durften wenigstens die Hunde ins Becken. Aber was soll’s: Wer ein bisschen Wärme will, kann jetzt in die Sauna gehen. Neben der in Ditzingen, in der schon länger die Öfen glühen, hat jetzt auch die Sauna im Hallenbad in Leonberg wieder geöffnet. Und dank des Außenbeckens herrscht dort sogar ein Hauch von Sommeratmosphäre.