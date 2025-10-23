Die Aktie des US-amerikanischen Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat hat in den letzten Tagen 2025 eine Kursbewegung hingelegt, die kaum jemand erwartet hatte. Seit Augst notierte das Papier mehr oder weniger konstant bei etwa 2 Euro bis 2,50 Euro. Anfang Oktober fiel das Papier dann auf ein Allzeittief von etwa 43 Cent. Seit Beginn dieser Woche schoss die Aktie plötzlich wieder auf über 3 Euro.

1. Kapitalmaßnahme sorgte für einen Kurssturz Grund für den extremen Kurssturz um rund 80 Prozent war eine Kapitalmaßnahme. Beyond Meat tauschte kürzlich Schulden gegen neue Aktien, eine Maßnahme, die zu einer drastischen Verwässerung führte. Die Zahl der Aktien verfünffachte sich nahezu, was den Kurs zunächst deutlich unter Druck setzte. Analysten reagierten skeptisch.

2. Dann kamen die Kleinanleger

Den Startschuss für den anschließende Kursanstieg um das 7-fache seit dieser Woche gab der Kleinanleger Dimitri Semenikhin, der nach eigenen Angaben ein Viertel aller Beyond-Meat-Aktien erworben hatte und seine bullische Einschätzung online teilte. Die Botschaft verbreitete sich schnell auf Plattformen wie Reddit, X und Co. – und löste eine massive Welle von Käufen aus.

3. Aufnahme in Meme-Stock-ETF

Die Folge: ein Intraday-Kurssprung von bis zu 84 Prozent und ein Wochenplus von rund 1.200 Prozent. Inmitten des Hypes wurde Beyond Meat dann in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen, ein börsengehandelter Fonds, der gezielt in Aktien investiert, die in sozialen Medien populär sind. Laut dem ETF-Anbieter Roundhill passt Beyond Meat „perfekt ins Profil“: steigendes Handelsvolumen, hohe Volatilität und massive Retail-Aktivität.

4. Der klassische Short Squeeze

Ein weiterer Treiber des Höhenflugs ist ein sogenannter Short Squeeze. Viele professionelle Investoren hatten zuvor auf fallende Kurse bei Beyond Meat gesetzt. Rund 64 Prozent des Streubesitzes waren leerverkauft. Als die Kurse plötzlich stiegen, mussten diese Investoren in Eile Aktien zurückkaufen, um ihre Positionen glattzustellen. Das wiederum trieb den Kurs noch weiter nach oben. Ein solches Szenario erinnert an frühere Meme-Aktien wie GameStop oder AMC. Auch Beyond Meat wurde nun zur Spielwiese für Zocker, die auf kurzfristige Bewegungen spekulieren.

Operativ weiter tiefrote Zahlen

Trotz des Kursfeuerwerks bleibt die fundamentale Lage des Unternehmens desolat. Beyond Meat kämpft mit sinkenden Umsätzen, einem schwächelnden Markt für Fleischersatzprodukte und hohen Verlusten. Allein in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpfte der Umsatz um fast 20 Prozent. Auch die Nachfrage im wichtigen US-Markt ist eingebrochen. Der frühere Hype um pflanzenbasierte Burger ist abgeflaut – Konkurrenzprodukte von Handelsketten sind günstiger und weiter verbreitet.