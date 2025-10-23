Die Aktie von Beyond Meat sorgt plötzlich für Schlagzeilen. Doch was steckt hinter der plötzlichen Achterbahnfahrt der Fleischersatz-Aktie?
23.10.2025 - 11:30 Uhr
Die Aktie des US-amerikanischen Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat hat in den letzten Tagen 2025 eine Kursbewegung hingelegt, die kaum jemand erwartet hatte. Seit Augst notierte das Papier mehr oder weniger konstant bei etwa 2 Euro bis 2,50 Euro. Anfang Oktober fiel das Papier dann auf ein Allzeittief von etwa 43 Cent. Seit Beginn dieser Woche schoss die Aktie plötzlich wieder auf über 3 Euro.