Die "Mein Schiff 5" steckt im Persischen Golf fest und ihre letzte Positionsmeldung liegt Wochen zurück. Was ist da los und wie geht es weiter?
Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels im Iran-Krieg am 28. Februar 2026 hat der Iran die Straße von Hormus gesperrt. Am selben Tag empfingen Schiffe Funkmeldungen der Islamische Revolutionsgarden, die die Sperrung der Straße von Hormus infolge des Konfliktes ankündigten. Die nur wenige Kilometer breite Meeresenge verbindet den Persischen Golf mit dem offenen Meer und gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Mit der auch aktuell noch anhaltenden Seeblockade sitzen auch Kreuzfahrtschiffe fest. Darunter die Schiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" der Reederei TUI Cruise.