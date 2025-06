Was ist Payone?

Schon mal kontaktlos mit dem Smartphone bezahlt oder im Online-Shop verschiedene Zahlungsmethoden genutzt? Dahinter steckt oft Payone.

Lukas Böhl 25.06.2025 - 07:19 Uhr

Payone ist ein Zahlungsdienstleister mit Sitz in Deutschland, der in mehreren europäischen Ländern tätig ist. Das Unternehmen stellt Lösungen für die Abwicklung bargeldloser Zahlungen bereit. Die Leistungen richten sich an Unternehmen verschiedener Branchen und Größen – von kleinen Betrieben bis hin zu großen Handelsketten und Online-Plattformen. Zum Angebot gehören unter anderem Systeme für den stationären Handel, den E-Commerce und sogenannte Omnichannel-Konzepte, die Online- und Offline-Vertrieb miteinander kombinieren.