31.01.2025 - 10:07 Uhr , aktualisiert am 31.01.2025 - 10:13 Uhr

Was ist subsidiärer Schutz?

Durch das Zustrombegrenzungsgesetz von CDU/CSU, AfD, FDP und BSW steht der subsidiäre Schutz für Familienangehörige auf der Kippe. Aber was bedeutet „subsidiär“ – und wo liegt der Unterschied zum Asylrecht?

Michael Maier 31.01.2025 - 10:07 Uhr

Mit dem Zustrombegrenzungsgesetz hat die Debatte um den Schutzstatus von Migranten in Deutschland neue Dynamik bekommen. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW stellt den pauschalen Schutz für Menschen aus Syrien infrage. Doch was bedeutet subsidiärer Schutz eigentlich und warum steht er in der Kritik?