Ein Geburtstag ist immer ein besonderer Tag – egal ob für Kinder oder Erwachsene. Doch jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wie feiert man am besten? Während Kinder oft Action, Spiele und Abenteuer lieben, wünschen sich Erwachsene manchmal eher Entspannung, besondere Erlebnisse oder eine gesellige Runde mit Freunden. In diesem Artikel gibt es jede Menge Inspiration für unvergessliche Geburtstagsideen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Geburtstag feiern: Wir haben 30 Ideen für Erwachsene

Wellness-Tag mit Spa-Besuch, Massage oder Sauna Brunch mit Freunden, entweder im Café oder zuhause Städtetrip in eine nahe gelegene Stadt Weinprobe oder Bierverkostung in einer Vinothek oder Brauerei Themenparty mit Motto wie 80er, Black & White oder Pyjamaparty Kochkurs oder exklusives Dinner-Event Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Kanu fahren oder Hochseilgarten Spieleabend mit Brettspielen, Trinkspielen oder Pubquiz Picknick im Park mit Decke, Snacks und Musikbox Wellness zuhause mit Badewanne, Gesichtsmaske und Lieblingsserie Kinoabend oder private Filmnacht mit den liebsten Filmen Kreativ-Workshop wie Töpfern, Malen oder Makramee Spontaner Roadtrip ins Blaue Escape Room mit Freunden oder Familie Sportliches Event wie Klettern, Bowling oder Kartfahren Festival- oder Konzertbesuch Candle-Light-Dinner zuhause – selbst gekocht oder geliefert Museumstour oder Teilnahme an einer Nacht der Museen Karaoke-Abend zuhause oder in einer Bar Kulinarische Reise mit mehreren Restaurants an einem Abend Camping-Trip mit Freunden in der Natur Ein Bierpong-Turnier veranstalten Private Party im eigenen Wohnzimmer mit der Lieblingsplaylist Fototour durch die eigene Stadt – bekannte und unbekannte Ecken entdecken Bucket-List-Abenteuer wie Fallschirmspringen, Bungee-Jump oder Ballonfahrt Kulinarischer Kurs wie Sushi rollen, Pralinen machen oder Barista-Workshop Camper-Tour mit spontanen Stopps Gartenparty mit Feuerschale, Grillen und Lichterketten Tagesausflug ans Wasser – See, Fluss oder Meer für eine kleine Auszeit Virtuelle Feier mit weit entfernten Freunden per Videochat, inklusive Spiele oder Quiz

30 Ideen für den Kindergeburtstag

Schatzsuche mit kleinen Rätseln und Aufgaben Motto-Party, z. B. Piraten, Prinzessinnen, Dschungel oder Superhelden Bastelstation, bei der die Kinder gemeinsam etwas gestalten Kino-Nachmittag mit Popcorn und Lieblingsfilmen Outdoor-Olympiade mit lustigen Spielen wie Sackhüpfen oder Eierlauf Tierpark- oder Bauernhof-Besuch Kinder-Disco mit Musik, Tanzspielen und bunten Lichtern Back- und Kochparty, z. B. Pizza oder Muffins selbst machen Wasserspiele im Garten mit Planschbecken, Wasserbomben oder Rutschen Kreative Schnitzeljagd durch Haus oder Garten Theater- oder Puppentheater-Aufführung, bei der die Kinder selbst mitspielen T-Shirt bemalen oder Stoffbeutel gestalten Kinder-Quiz mit Fragen rund um das Geburtstagskind und lustige Aufgaben Märchenstunde mit Vorlesen und Verkleiden Zoo-Rallye, bei der die Kinder Tiere entdecken und Fragen beantworten Kleine Gartenparty mit Picknickdecke, Kuchenbuffet und Spielen Zaubershow – entweder selbst gemacht oder mit einem echten Zauberer Seifenblasen-Party mit Riesenseifenblasen und Wettbewerb Indoor-Parcours oder Bewegungsspiele bei schlechtem Wetter Schminkstation mit Kinderschminken passend zum Motto Natur-Entdecker-Tour im Wald mit Sammelaufgaben Kuchen- oder Eistorten-Deko-Contest Memory oder Bingo mit selbst gemachten Karten Mini-Talent-Show, bei der die Kinder kleine Auftritte vorbereiten Foto-Spaß mit Verkleidungskiste und Sofortbildkamera Kreativ-Station für Armbänder, Perlenketten oder Buttons Lagerfeuer im Garten mit Stockbrot und Marshmallows Kleine Detektivparty mit Krimigeschichte und Spurensuche Brettspiel-Marathon mit den Lieblingsspielen des Geburtstagskindes Luftballon-Spiele, z. B. Ballon-Tanz oder Ballon-Parcours

So können Sie die Einladungen verschicken

Einladungen zum Geburtstag lassen sich auf viele verschiedene Arten verschicken – je nachdem, wie persönlich, kreativ oder praktisch es sein soll. Klassisch ist natürlich die Einladung per Post, besonders schön bei runden Geburtstagen oder Kindergeburtstagen. Wer es schneller und unkomplizierter mag, kann die Einladung einfach per WhatsApp verschicken – entweder als liebevoll gestaltetes Bild oder als PDF. Auch eine Sprachnachricht, in der das Geburtstagskind oder die Gastgeberin direkt einlädt, kommt oft gut an.

Bei größeren Feiern ist eine Einladung per E-Mail eine praktische Lösung, vor allem wenn es viele Informationen wie Ort, Uhrzeit oder Dresscode gibt. Wer die Gäste direkt online zusammenbringen möchte, kann auch ein Facebook-Event erstellen oder eine Einladung über Plattformen wie Evite verschicken. Besonders kreativ wird es mit einer Video-Einladung, in der man die Gäste persönlich anspricht und vielleicht sogar schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Motto oder das Programm gibt.

Gerade bei Kindergeburtstagen sind ausgedruckte Einladungskarten zum Verteilen im Kindergarten oder in der Schule sehr beliebt. Solche Karten lassen sich mit Vorlagen aus dem Internet oder mit Design-Apps wie Canva ganz einfach selbst gestalten. Wer gerne bastelt, kann die Einladungen auch selbst kreativ gestalten und jedem Gast persönlich überreichen. In Familien- oder Eltern-Chatgruppen bietet es sich außerdem an, die Einladung direkt als Nachricht zu verschicken – schnell, einfach und alle wichtigen Infos sind direkt griffbereit.

Egal, ob klassisch auf Papier oder digital per Smartphone – am wichtigsten ist, dass die Einladung zum Stil der Feier und zur Persönlichkeit des Geburtstagskindes passt. Wenn du möchtest, kann ich dir auch direkt ein paar Textvorlagen oder Designs vorschlagen.

